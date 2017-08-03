СБУ викрила на хабарництві одного з керівників національного природного парку на Одещині

16:49, 03 серпня 2017
Суспільство
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Річний «дозвіл» від керівництва на організацію незаконного відпочинку або риболовлю для «туристів» на території природного заповідника коштував одному з підприємців сто тисяч гривень.

Зловмисника затримано під час отримання чергової частини хабара / фото ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного із керівників Ніжньодністровського національного природного парку на Одещині.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України

Встановлено, що зловмисник систематично отримував від підприємців неправомірну вигоду за неперешкоджання господарській діяльності та послаблення контролю за виловом риби.

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«Зокрема, річний «дозвіл» від керівництва на організацію незаконного відпочинку або риболовлю для «туристів» на території природного заповідника коштував одному з підприємців сто тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

У СБУ поінформували, що зловмисника затримано під час отримання чергової частини хабара.

«Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька епізодів отримання хабарів зловмисником», - додали правоохоронці.

Згідно з повідомленням, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище- УНІАН).

Тривають слідчі дії.

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Теги: #Хабарництво в Україні#корупція в Україні