СБУ викрила на хабарництві одного з керівників національного природного парку на Одещині
Річний «дозвіл» від керівництва на організацію незаконного відпочинку або риболовлю для «туристів» на території природного заповідника коштував одному з підприємців сто тисяч гривень.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві одного із керівників Ніжньодністровського національного природного парку на Одещині.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України
Встановлено, що зловмисник систематично отримував від підприємців неправомірну вигоду за неперешкоджання господарській діяльності та послаблення контролю за виловом риби.
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«Зокрема, річний «дозвіл» від керівництва на організацію незаконного відпочинку або риболовлю для «туристів» на території природного заповідника коштував одному з підприємців сто тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.
У СБУ поінформували, що зловмисника затримано під час отримання чергової частини хабара.
«Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька епізодів отримання хабарів зловмисником», - додали правоохоронці.
Згідно з повідомленням, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище- УНІАН).
Тривають слідчі дії.