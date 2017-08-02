На Житомирщині на хабарі затримано голову сільради, яка вимагала гроші за виділення землі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди сільським головою однієї із сільських рад Житомирщини.

У середу, 2 серпня, під час проведення слідчих дій, прокуратурою області спільно з працівниками Управління захисту економіки та Головного управління Нацполіції в області в одному з райцентрів викрито сільського голову під час одержання неправомірної вигоди.

Голова сільської ради, 34-річна жителька Пулинського району, вимагала та одержала від місцевого жителя грошову винагороду в розмірі 26 тис. грн за видачу рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення у приватну власність 0,05 га землі для ведення особистого селянського господарства.

Неправомірну вигоду вилучено.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ( хабар) Кримінального кодексу України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.