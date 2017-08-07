У Житомирі для журналістів проведуть зустріч з німецькими медіа-експертами — ОДА

У Житомирі для журналістів проведуть зустріч з німецькими медіа-експертами, учасники обговорять роль преси у суспільстві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 9 серпня у Житомирі для журналістів та редакторів ЗМІ пройде «Зустріч за кавою» з німецькими медіа-експертами: короткостроковим експертом проекту Association4U Клеменсом Шеллем, та старшим експертом з комунікацій проекту Association4U Іваном Гайвановичем.

«Захід відбудеться у середу, 9 серпня, у «Львівській майстерні шоколаду» (майдан Перемоги, 7).Початок — 08:30», - зазначають в ОДА.

Під час зустрічі її учасники обговорюватимуть: роль журналістів у демократичному суспільстві, причини кризи довіри до ЗМІ, значення журналістських стандартів та інші питання.

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Детальніше про умови участі у цьому заході можна ознайомитись на сайті Житомирської ОДА.

За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, Клеменс Шелль має понад 15 років досвіду проведення тренінгів для журналістів та керівництва проектами журналістських обмінів. Він тривалий час був директором програми «Медіа - посередники між народами» для журналістів з нових країн-членів ЄС, а потім - і з країн Східного партнерства. Співпрацює з Deutsche Presseagentur.

Шепель також є членом Німецької асоціації журналістів та журналістської мережі «n-ost», метою якої є сприяння кращому висвітленню у німецьких медіа життя країн Центральної та Східної Європи.