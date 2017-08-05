Голова Житомирської ОДА перевірив, як ведуться ремонті роботи на стадіоні "Полісся" у Житомирі

Голова Житомирської ОДА Гундич сьогодні перевірив, як ведуться ремонті роботи на стадіоні «Полісся» у Житомирі.

Про це голова Житомирської облдержадміністрації написав у своїй сторінці у Фейсбук.

Читайте такожУ Житомирі керівники ОДА та облради підписали меморандум про співробітництво з ветеранськими організаціями

“Перевірив, чи працюють у суботу на стадіоні «Полісся». Працюють. Першочергово – якість і надійність. Все має бути довговічним, але не моє терпіння.Тому відтепер щотижня звітуватимуть про роботу та виконання графіків»,- зазначив Гундич.

Нагадаємо, у Житомирі тривають ремонті роботи на центральному стадіоні міста «Полісся», відремонтувати який у різні часи обіцяли керівники влади різних рівнів.