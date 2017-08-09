У Дніпрі лікарі врятували вагітну жінку, у якої стався інсульт

У Дніпрі врятували вагітну жінку, у якої стався інсульт. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у лікарню вона потрапила майже без свідомості та щохвилини могла померти і втратити дитину.

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Однак обладнання та необхідних ліків не було. Тож лікарі цілу ніч домовлялися із постачальниками. Вже через шість годин жінці вводили через артерію на нозі спеціальний клей, який загерметизував пошкоджену судину мозку. Під час операції з'ясувалося, що крововилив не один, тож екстрено довелося видаляти й другий.

Майбутня мати перебуває на 7 місяці вагітності і наразі почувається добре.