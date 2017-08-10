Печерський райсуд Києва заарештував чоловіка, який погрожував підірвати лікарню

Печерський районний суд Києва обрав для 50-річного чоловіка, котрий погрожував підірвати гранати в приміщенні Київської клінічної лікарні №12, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У прокуратурі нагадали, що подія сталася 8 серпня 2017 року. Перебуваючи у відділенні терапії медичного закладу, в якому проходить лікування його дружина, чоловік дістав три схожі на гранати предмети та почав погрожувати підірвати їх в приміщенні лікарні.

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Лише після численних умовлянь медичного персоналу чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, погодився залишити приміщення медичного закладу.

Після чого, випустивши одну гранату з рук, зловмисник втік з місця вчинення злочину.

Під час огляду помешкання, де проживав чоловік, правоохоронці виявили та вилучили два предмети, схожих на бойові гранати Ф1 із запасами в бойовому стані. Наразі вилучені предмети скеровано для проведення експертиз. Досудове розслідування триває.