Чоловік із гранатами погрожував підірвати лікарню в Києві

На столичному Печерську поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати лікарню.

Як повідомляє прес-служба Відділу комунікації поліції Києва, слідчі кваліфікують цю подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зазначається, що близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення від пацієнтки лікарні про те, що в неї зник мобільний телефон. У крадіжці вона підозрювала сина своєї сусідки по палаті.

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На місце для з’ясування обставин прибули патрульні поліцейські. Коли вони спілкувалися із потерпілою, у приміщення зайшов батько хлопця, якого заявниця підозрювала у крадіжці. Чоловік перебував у нетверезому стані, почав конфліктувати, а потім, зі слів свідків, дістав із пакета три боєприпаси. При цьому почав погрожувати пацієнтам, медперсоналу і поліцейським зірвати гранати, оскільки вважав, що звинувачення на адресу його сина безпідставні.

У поліції розповіли, що зі зловмисником почали перемовини, аби попередити можливий вибух. Через деякий час медсестрі вдалося переконати чоловіка віддати їй одну гранату в обмін на можливість безперешкодно покинути приміщення медзакладу.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу, найближчі наряди поліції та вибухотехніків. На момент їхнього приїзду агресивний киянин втік, а боєприпас без запалу жінка передала правоохоронцю. Небезпечний предмет вилучили на дослідження.

Зловмисника оперативники затримали і доставили до Печерського управління поліції для проведення слідчих дій.

Зараз слідчі встановлюють, де чоловік залишив ще дві гранати, оскільки на момент затримання у нього їх не виявилося.

«Правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину, спілкуються зі свідками та очевидцями. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції», - додали в главку.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення заручників, яких захопив пацієнт обласної психіатричної лікарні. Зловмисник затриманий, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості.