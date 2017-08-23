У Дніпрі до Дня Державного прапора створили найбільший в країні стяг з петриківським орнаментом (фото)

23 серпня у Дніпрі встановили рекорд України: синьо-жовтий державний прапор, розмір якого сягає 2,4 м на 23 м, прикрасили петриківським орнаментом. При цьому використали спеціальну техніку нанесення фарби на тканину. Патріотичну акцію провели в рамках Форуму української молоді діаспори, що вже третій день триває у Дніпрі.

Читайте такожУ Дніпрі відсвяткували День державного прапора (фоторепортаж)Встановлення рекорду ініціював міський голова Борис Філатов. Досягнення зафіксували в Книзі рекордів України. Генеральний директор проекту Ганна Крисюк не виключає: унікальний прапор може претендувати на місце у Книзі рекордів Гіннеса.

Величезне шовкове полотно підготували заздалегідь. Майбутній прапор-рекордсмен простояв просто неба цілу ніч. Розмальовувати його почали о 8 ранку. За три години, що тривала акція, до неї долучилися понад тисячу містян та молодь, яка приїхала до Дніпра на форум діаспори. Наймолодшому учасникові встановлення рекорду– лише 3 роки.

Щоб розмалювати полотно, знадобилося близько 900 баночок фарби. Загалом використали майже 10 відтінків жовтого та синього кольорів.

Після фіксації рекорду прапор-гігант планують передати до Дніпровського палацу дітей та юнацтва.