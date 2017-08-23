У Києві урочисто підняли прапор України (фоторепортаж, відео)

Сьогодні, 23 серпня, на Софіївській площі у Києві, відбулася церемонії підняття державного прапора України, в якій брав участь президент Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День державного прапора.

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Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме в цей день у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Офіційно вважається, що 23 серпня, після провалу путчу в Москві-група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради.

Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом у музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.