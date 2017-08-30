Як проходить підготовка до ювілейного ГогольFest (фоторепортаж)

Журналістам показали, як проходить підготовка до 10-го ювілейного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest", який цього року відбудеться з 7 по 17 вересня одразу на кількох локаціях столиці.

Зокрема, заходи в рамках фестивалю пройдуть на території ВДНГ, Довженко-Центру та нового Театру на Подолі.

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На глядачів чекає музика, театр, перформанси, візуальне мистецтво, кіно, хореографія, література, майтер-класи та багато чого іншого.

Найбільш очікуваними на цьогорічному ГогольFest є новий проект "батька" фестивалю Влада Троїцького "ЦеШо", грандіозне музичне шоу гурту ДахаБраха "Dreams OFF", прем’єра нової програми uTopia від фрік-кабаре Dakh Daughters та інше.

Як повідомляв УНІАН, днями в американській пустелі Блек-Рок (штат Невада) стартував відомий щорічний фестиваль незалежного мистецтва Burning Man.