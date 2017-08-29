В американській пустелі стартував культовий фестиваль незалежного мистецтва (фоторепортаж)

В американській пустелі Блек-Рок (штат Невада) відбувається щорічний фестиваль незалежного мистецтва Burning Man.

Розпочався він з першою хвилиною останнього понеділка серпня і триватиме протягом восьми днів – до 4 вересня. Кульмінацією заходу завжди вважають суботу - саме тоді після заходу сонця учасники і організатори повинні спалити величезну дерев'яну статую людини, пише ТСН.

Вперше фест відбувся в 1986-му. Щоразу організатори вибирають нову тему. Цього року це "Радикальний ритуал".

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Гості та учасники фестивалю вражають один одного креативними і пікантними костюмами, а в повітрі, просякнутому пилом і піском, вирує дух свободи.

Територія фестивалю вільна від грошей і продажів, тому про харчування, житло та інші потреби учасники дбають самі.