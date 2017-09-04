З України видворили кримінального авторитета "Професора" (відео)

Співробітники поліції Києва затримали та видворили у Туреччину чергового "злодія в законі". Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко у Facebook.

Згідно із його повідомленням, злочинець у кримінальному світі він мав прізвисько "Професор" та «намагався організовувати і контролювати молодих злочинців, які б "спеціалізувалися" на угонах, квартирних крадіжках і крадіжках із автомобілів».

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Наступні три роки йому заборонений в"їзд в Україну.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Київській області затримали та повторно видворили з території України неодноразово судимого громадянина Грузії Георгія Чантурію на прізвисько "Гія". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба поліції Київської області.

«Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича та перебування його на території України становить загрозу громадській безпеці жителів нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала на Київщині з підробленими документами та сьогодні депортували», - повідомили у прес-службі.