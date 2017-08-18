З України повторно депортували кримінального авторитета "Гію" – поліція

У Київській області затримали та повторно видворили з території України неодноразово судимого громадянина Грузії Георгія Чантурію на прізвисько "Гія".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба поліції Київської області.

«Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича та перебування його на території України становить загрозу громадській безпеці жителів нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала на Київщині з підробленими документами та сьогодні депортували», - повідомили у прес-службі.

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У поліції також зазначили, що наприкінці березня цього року оперативники Київщини затримали кримінального авторитета та примусово видворили за межі України, із забороною в’їзду на 5 років. На батьківщині 40-річний чоловік підробив паспорт, змінивши своє ім’я, та 6 липня повторно протизаконно повернувся в Україну.

Поліцейські звернулися до Держаної міграційної служби України з клопотанням про примусове видворення громадянина Грузії з України. Сьогодні рішення про його депортацію було виконано.

У поліції також повідомили, що загалом упродовж 20-ти років чоловік незаконно перебував та здійснював свою злочинну діяльність на території нашої країни. За цей час він 4 рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів.