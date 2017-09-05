Під Харковом відреставрують Шарівський замок

Таке рішення було прийнято на нараді з вирішення питань утримання та функціонування Шаровського палацово-паркового комплексу, повідомили в прес-службі Харківської обласної ради.

Планується провести реставрацію Шаровського палацово-паркового комплексу, відновити освітлення в будівлі палацу, а також провести роботи з розчищення парку.

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Довідка: Шарівський палацово-парковий комплекс знаходиться в селищі міського типу Шарівка і є пам'яткою культури національного значення. Головною його визначною пам'яткою є замок, побудований в XIX столітті. У 1836 році садиба належала поміщику Саві Ольховському, а пізніше у неї змінилося кілька власників. В 1917 році замок націоналізували, а 1925 року тут знаходився один з обласних санаторіїв для хворих туберкульозом. Шарівський палац — єдина частина комплексу, яка реставрувалася за останні 15 років.