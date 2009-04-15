Читачі Vanity Fair назвали найкрасивішу жінку світу (фото)

Американський журнал Vanity Fair опублікував результати голосування своїх читачів, які повинні були назвати найкрасивішу в світі жінку. Як повідомляється на сайті видання, перше місце зі значним відривом зайняла актриса Анджеліна Джолі – за неї проголосували 58 відсотків тих, хто взяв участь в опитуванні.

Друге місце зайняла модель Жізель Бюндхен, яка набрала дев`ять відсотків голосів, а третє – актриса Холлі Беррі з чотирма відсотками. Решта учасниць одержала по два-три відсотки голосів.

У березні 2009 року Vanity Fair представив своїм читачам список з 19 відомих красунь, запропонувавши назвати найпривабливішу з них. Серед претенденток на звання найпрекраснішої жінки світу опинилися в основному моделі і актриси, а також дві перші леді: королева Йорданії Ранія і дружина президента Франції Карла Бруні.

Крім вже названих жінок, у списку красунь, складеному редакцією американського журналу, були Бейонсе, Кейт Бланшетт, Дженіфер Коннеллі, Пенелопа Крус, Катрін Деньов, Скарлетт Йохансон, Ель Макферсон, Кейт Мосс, Гвінет Пелтроу, Фріда Пінто, Бар Рафаелі, Наталія Водянова, Керрі Вашингтон і Чжан Цзиї.

Відзначимо, що Анджеліна Джолі, яка на сьогоднішній день є матір`ю шести дітей (троє рідних і троє усиновлених), за свою кар`єру неодноразово очолювала різні рейтинги найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

Лента.ру