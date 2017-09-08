Загиблий від вибуху авто в Києві був засуджений в Україні та мав зв'язки з чеченським криміналітетом – МВС

Загиблий в результаті вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку у центрі Києва був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав журналістам на місці вибуху.

Він сказав, що загиблий є громадянином іноземної країни. Також, як сказав речник МВС, загиблий не був політиком.

"Це особа доволі відома в кримінальних колах, його звати Тімур Махаурі. Він громадянин Грузії. Він мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами", - наголосив Шевченко.

"Він також затримувався і притягався до відповідальності в цьому році у нас в Україні, але уклав угоди зі слідством, визнав свою провину і отримав умовний термін...", - додав Шевченко.

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Речник уточнив, що тоді цю особу обвинувачували у незаконному зберіганні зброї.

Шевченко додав, що загиблий взимку в Україні під час кримінального провадження отримав підозру, обвинувальний акт, і в суді визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.

"Отримав п'ять років з трьома роками відтермінування згідно нормам нашого КПК", - сказав Шевченко.

Також він підтвердив, що взимку у цієї особи було вилучено посвідчення, в якому говорилося, що він нібито був бійцем батальйону імені Шейха Мансура. При цьому, Шевченко додав, що очевидно, це формування не було офіційним.

Речник МВС сказав, що слідчі дії повинні визначити, в яких стосунках перебували усі троє пасажирів автівки, яка вибухнула, проте, він припустив, що вони могли мати родинні зв'язки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.

Внаслідок вибуху загинула одна людина. «Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Пізніше у поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу.

Поліція розслідує інцидент за статтею "умисне вбивство".