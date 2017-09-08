Смерть на Бессарабці: вибух авто у центрі Києва (фоторепортаж)
Загиблий в результаті вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку у центрі Києва був громадянином Грузії, заявили у МВС.
8 вересня у Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля.
Внаслідок вибуху загинула одна людина. "Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Повідомляється, що загинув Тімур Махаурі (Алі Дубаєв), відомий також як Руслан Папаскері.
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За інформацією з відкритих джерел, Махаурі був заарештований у Туреччині восени 2012 року за звинуваченням у вбивстві представника "Імарата Кавказ" (ісламістська організація, яка веде озброєну боротьбу з Росією на Північному Кавказі) Муси Атаєва.
Чоловік, який представився другом та побратимом загиблого, заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», що загиблий був чеченцем, який мав проукраїнську позицію.
Загиблий в результаті вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку у центрі Києва був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами. Про це директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав журналістам на місці вибуху.