День Святого Валентина в стилі БДСМ: вийшов трейлер фінальної частини "50 відтінків сірого" (відео)

Студія Universal показала перший тизер фіналу БДСМ-трилогії за романами Е. Л. Джеймс «П'ятдесят відтінків свободи».

В ній Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон грають весілля і відправляються в теплі краї, де їм належить зіткнутися з примарами минулого і перевірити шлюб на міцність.

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В мережі також з'явився постер, слоган якого відсилає глядача до першого фільму франшизи «П'ятдесят відтінків сірого».

Вихід стрічки приурочений до Дня святого Валентина — прем'єра запланована на 14 лютого 2018 року.

Еротична франшиза в даний момент включає в себе фільми «П'ятдесят відтінків сірого» і «На п'ятдесят відтінків темніше». Остання картина вийшла в лютому 2017. Мелодрама «П'ятдесят відтінків сірого» удостоїлася антипремії «Золота малина» як найгірший фільм 2015 року.