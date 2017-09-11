Журналісти намагалися з'ясувати справжнє прізвище потерпілої під час вибуху на Бесарабці (відео)

Попрощатися із загиблим зібралося кілька десятків його товаришів. До Києва прилетіли і його офіційна дружина та сестра. Поза камерою вони розповіли, що рішення про поховання в Грузії приймала сім’я Тимура Махаурі, справжнє ім'я якого - Алі Тімаєв. У Грузії в нього залишилися двоє неповнолітніх синів.

Читайте такожВибух авто на Бессарабці: стало відомо, ким була Махаурі постраждала жінкаКрім цього, справжнє прізвище потерпілої під час вибуху на Бесарабці досі залишається невідомим. Як зазначає ТСН, шпиталізували її як Тетяну Самойленко, але насправді у неї інше прізвище.

У соцмережах ТСН знайшла сторінку молодої жінки, на якій всі висловлюють почуття, бажають одужання та пишуть про те, що за кілька днів вона нібито передчувала трагедію.

Наразі біля палати і на вулиці біля лікарні чергує поліція. Лікарям говорити про пацієнтку суворо заборонили її мама та адвокат.

Відомо, що лікарі намагаються зберегти їй життя, хоча жінка досі не прийшла до тями.

Журналістам стало також відомо, що в ішій лікарні в опіковому цетрі перебуває її донька. Дівчинку звати Марія прізвище - Кошель.

Саме під таким прізвищем можна знайти фото мами дівчинки у соцмережі.

За три години до трагедії потерпіла розмістила пост в соцмережі про затори і ремонт на київських дорогах. На її сторінці ані натяку на роботу моделлю, лише філософські пости та публікації на тему мам і доньок.