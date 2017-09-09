Камера "спіймала" момент вибуху авто на Бессарабці (нове відео)
Опубліковано відео моменту підриву машини в центрі Києва.
Момент вибуху видно на 53-й секунді
У мережі з’явилося нове відео, на якому видно момент вибуху авто у центрі Києва. Воно опубліковане на YouTube-каналі, у підписі йдеться, що це - кадри з камери спостереження.
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На 53 секунді відео видно, як автомобіль пригальмовує, а вже за мить лунає вибух. Також можна побачити, як із сусідніх машин починають вибігати люди до підірваного авто.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києві стався вибух легкового автомобіля.
Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що внаслідок вибуху загинув громадянин Грузії Тімур Махаурі. Речник МВС повідомив, що ця особа раніше притягувалася в Україні до відповідальності за обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї. За його словами, Махаурі мав зв'язки з кримінальними чеченськими колами.
Також в машині перебувала жінка, якій відірвало ногу, і дитина.
Поліція розслідує інцидент за статтею 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу.