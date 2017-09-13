На Харківщині під час робіт на заводі втік злочинець-рецидивіст

У Харківській області розшукують раніше неодноразово судимого, засудженого, який втік 12 вересня під час виконання робіт на заводі в місті Зміїв. Про це повідомила поліція Харківщини на своїй сторінці в Facebook.

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Засуджений Коробка Максим Володимирович середньої статури, у нього русяве волосся і карі очі. Йому 32 роки, зріст 187 див.

"Особливі прикмети: на передпліччі лівої руки татуювання у вигляді зображення змії, на плечі лівої руки татуювання у вигляді абстракції, на внутрішній поверхні плеча з лівої сторони татуювання у вигляді ієрогліфів", – йдеться в повідомленні.

При наявності будь-якої інформації, поліція просить відразу повідомити.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині чоловік організував агентурну мережу за завданням російських спецслужб.