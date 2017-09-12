На Харківщині чоловік організував агентурну мережу за завданням російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) припинила в Харківській області діяльність агентурної мережі російської розвідки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

СБУ встановила, що житель області за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з 18 осіб, до складу якої входила агентурно-бойова група і інформатори. Куратор групи перебував у російському місті Білгород.

Співробітники СБУ зафіксували неодноразові поїздки ватажка групи в Росію для отримання завдань. Організатор мережі був затриманий після отримання таємних даних про військових розробках в рамках державного оборонного замовлення.

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Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. У організатора також виявлено 14 носіїв інформації, у тому числі з інформацією з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями і паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою РФ.

Також були проведені обшуки за місцями проживання інших учасників агентурної мережі, встановлених українською контррозвідкою, під час яких були задокументовані докази роботи на спецслужби РФ.

СБУ виявила у одного із членів групи координати схованки зі зброєю і боєприпасами для здійснення диверсій. Зі схованки вилучили два гранатомета РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 з запалами та тротилову шашку.

Організатору групи і 6 її учасникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що російські мережі залишаються інструментами спецоперацій спецслужб РФ в неоголошеній війні проти України, тому боротьба і їх скорочення в Україні продовжиться.