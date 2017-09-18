У Києві на пожежну безпеку перевірять усі навчальні та дитячі установи після трагедії в Одесі

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити навчальні заклади та дитячі установи на предмет дотримання правил пожежної безпеки після пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, де загинули троє дітей. Про це повідомляється на сайті мера.

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"Я дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння, - відзначив Кличко. - З понеділка така перевірка в Києві розпочнеться і повинна бути проведена в стислі терміни. Те, що трапилося в Одесі, - це страшна трагедія, якої можна було запобігти", - наголосив мер столиці.

Як спільно УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигоріла вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.