У Києві на пожежну безпеку перевірять усі навчальні та дитячі установи після трагедії в Одесі
Установи перевірять на дотримання правил пожежної безпеки та забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння.
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити навчальні заклади та дитячі установи на предмет дотримання правил пожежної безпеки після пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, де загинули троє дітей. Про це повідомляється на сайті мера.
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"Я дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння, - відзначив Кличко. - З понеділка така перевірка в Києві розпочнеться і повинна бути проведена в стислі терміни. Те, що трапилося в Одесі, - це страшна трагедія, якої можна було запобігти", - наголосив мер столиці.
Як спільно УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигоріла вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.