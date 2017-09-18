Netflix знімає фільм про українські СІЗО

Американська компанія Netflix знімає фільм про життя українських в'язнів у СІЗО. Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

"Зйомки документального фільму компанії Netflix про пенітенціарній системі України. Протягом тижня знімальна група американської кінокомпанії буде працювати над тим, щоб показати всьому світові, в якому стані перебуває система, з якими випробуваннями щодня зустрічаються люди, які в ній містяться, і ті, хто в ній працює", - написав він.

За словами заступника міністра, головний герой фільму пройде шлях ув'язненого з моменту потрапляння в колонію до моменту звільнення.

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Netflix — американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа.

З 2013 року Netflix виробляє власні фільми, серіали й телепередачі. У 2016 році компанія випустила 126 оригінальних серіалів і фільмів — більше, ніж будь-який інший мережевий або кабельний канал.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одеському СІЗО ув'язнений убив і розчленував співробітницю ізолятора. Працівники СІЗО виявили частини тіла загиблої на території ізолятора.