В Одесі ув'язнений вбив і розчленував співробітницю СІЗО

В Одесі на території СІЗО зловмисник вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 19:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території Одеського слідчого ізолятора зникла співробітниця.

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Працівники СІЗО протягом двох годин самостійно здійснювали пошуки, в результаті чого виявили частини тіла загиблої на території ізолятора.

«В ході проведення розшукових заходів у господарській частині СІЗО в сміттєвому контейнері було виявлено розчленоване тіло зниклої і її речі», - повідомили в поліції.

При проведенні оперативно-розшукових заходів працівники прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Малиновського відділу поліції Одеси і СІЗО викрили підозрюваного. Ним виявився 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі. Відзначається, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Зловмисника затримано і знайдено знаряддя вбивства», - заявили у відділі. Зараз на місці події працюють співробітники поліції, прокуратури та СІЗО.