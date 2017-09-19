"З мене досить": українська співачка різко пройшлася по телевізійних шоу з зірками

Українську співачку і волонтера АТО Анастасію Приходько мало цікавить телевізійні шоу талантів з зірками, на який люди витрачають дорогоцінний час.

Так в інтерв'ю порталу Ivona артистка відповіла на запитання журналіста, чи не було у неї бажання взяти участь у шоу.

"Коли я вже мала необережність брати участь у черговому сезоні Танців.... З мене досить. Як я вже говорила, я живу паралельно шоу-бізнесу. Мене у першу чергу цікавить суть творчості, а не її побічні незграбні прояви", - зазначила Приходько.

Замість подібних занять співачка знаходить для себе більш корисні заняття.

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"Я не хочу вбивати свій дорогоцінний час за поглинанням телевізійної жуйки. Краще поспілкуюся зі своїми дітьми та рідними. Або напишу нову пісню", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в серпні 2017 року Анастасія Приходько стала заслуженою артисткою України. Співачка була нагороджена за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток країни і високий професіоналізм.