Міжбанк відкрився ростом долара, євро і рубля

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0450/8,0925 грн., ціни на російську валюту піднялися до 0,2373/0,2393 грн., котирування євро-гривні пішли вгору – 10,4660/10,5340 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3012/1,3014 дол. (середа – 1,2903/1,2905 дол.).

Вчора, 22 квітня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня з котируваннями 7,70/7,90 грн.