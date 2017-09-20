У Дніпрі заборонили продаж алкоголю в кіосках

У міських кіосках та в торговельних точках на зупинках громадського транспорту відтепер забороняється торгувати алкогольними напоями. Таке рішення депутати Дніпра ухвалили під час 24-ї чергової сесії міськради 20 вересня.

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Заборона стосується напоїв, що містять етиловий, коньячний і плодовий спирт. До переліку входять і слабоалкогольні напої та пиво. Власникам яток, які ігноруватимуть заборону на продаж спиртного, загрожує демонтаж торгової власності.

Крім того, комунальному підприємству «Благоустрій міста» забороняється укладати, подовжувати чи переукладати договори з власниками кіосків, які мали намір торгувати алкогольними напоями.