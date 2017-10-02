Окупанти знайшли підробіток зірці фільму "Таксі" на випадок переїзду в Крим

Французький актор, зірка комедійної саги «Таксі» Самі Насері отримав посвідчення почесного члена кримськой профспілки «Таксист» під номером 777. Про це повідомляє ТАСС.

Читайте такожЗірка фільму "Таксі" хоче зняти фільм в окупованому Криму

Насері взяв участь у нагородженні переможців конкурсу «Найкращий таксист Криму — 2017» в окупованій Ялті. Артист вручив 12 лауреатам кубки та дипломи. Він також розписався на капотах кримських таксі.

Француз прилетів у Крим для участі в кінофестивалі, організованому окупантами.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше зірка "Таксі" потрапив в базу Миротворця за відвідування окупованого Криму.