Окупанти знайшли підробіток зірці фільму "Таксі" на випадок переїзду в Крим
17:01, 02 жовтня 2017Суспільство
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Француз прилетів у Крим для участі в кінофестивалі, організованому окупантами.
Самі Насері став почесним таксистом Криму / скріншот
Французький актор, зірка комедійної саги «Таксі» Самі Насері отримав посвідчення почесного члена кримськой профспілки «Таксист» під номером 777. Про це повідомляє ТАСС.
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Насері взяв участь у нагородженні переможців конкурсу «Найкращий таксист Криму — 2017» в окупованій Ялті. Артист вручив 12 лауреатам кубки та дипломи. Він також розписався на капотах кримських таксі.
Француз прилетів у Крим для участі в кінофестивалі, організованому окупантами.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше зірка "Таксі" потрапив в базу Миротворця за відвідування окупованого Криму.
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