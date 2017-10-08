В окупованому Криму Ханський палац передали в "держвласність"

Підконтрольний Росії комітет з державної реєстрації та кадастру Криму зареєстрував право власності на 32 об'єкти нерухомості Ханського палацу. Про це повідомляє «РИА Крим» з посиланням на коментар прес-служби відомства.

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«Таким чином музей-заповідник повністю перейшов під контроль в республіканську власність», – сказано в повідомленні.

Серед оформлених палацових об'єктів пам'ятки світового значення – головний гаремний, стаєнний, кухонний та поштовий корпуси, Соколина башта, Мала Ханська мечеть, 11 нежитлових будівель, 3 складських приміщення.

Ханський палац-музей в Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханське кладовище і мечеть.

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Як пишуть «Крим.Реалії», Ханський палац у Бахчисараї є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поряд з Генуезькою фортецею в Судаку, Кримською астрофізичною обсерваторією, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

Заступник генерального директора ЮНЕСКО Ерік Фальт 21 вересня повідомив про вихід на завершальний етап консультацій щодо вироблення параметрів механізму прямого моніторингу ситуації в Криму в сферах компетенції організації.

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