За ситуацією в окупованому Криму будуть спостерігати експерти ЮНЕСКО

Експерти ЮНЕСКО здійснюватимуть прямий моніторинг ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції організації. Про це заступник генерального директора ЮНЕСКО Ерік Фальт повідомив під час зустрічі у штаб-квартирі організації 20 вересня, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За словами Фальта, що Секретаріат організації у взаємодії з Україною вийшов на завершальний етап консультацій щодо вироблення параметрів механізму прямого моніторингу ситуації в Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО. Також він підтвердив незмінну підтримку ЮНЕСКО суверенітету та територіальної цілісності України.

Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Марк Бояніч та заступник керівника французького офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Анн Кастаньос-Сєн навели конкретні факти порушень прав людини та утисків прав національних меншин, свободи віросповідання, свободи преси та вираження поглядів, безпеки журналістів, доступу до освіти рідною мовою в Криму.

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Постійний представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур привернув увагу до посилення тенденції до придушення російською окупаційною владою в АРК та м.Севастополь демократії, а також порушення прав українців та кримських татар у сферах освіти, культури, свободи висловлювання.

У заході взяли участь 120 акредитованих при ЮНЕСКО представників постійних місій країн-членів та інституційних партнерів організації.

Зустріч відбулася на виконання рішень 194-201-ї сесій Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

Доповідь генерального директора ЮНЕСКО з цього питання розглядатиметься під час 202-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО (4-18 жовтня 2017 року, м.Париж).