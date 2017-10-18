Спалах вірусного гепатиту на Харківщині: кількість хворих зросла

Станом на 18 жовтня серед мешканців смт Андріївка Балаклійського району Харківської області зареєстровано ще три випадки вірусного гепатиту, у тому числі й у однієї дитини.

Із 10 захворілих - шестеро із "сімейних" осередків (одна родина – четверо хворих та ще одна – двоє), передає Depo.Харків, посилаючись на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

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Усі захворілі госпіталізовані до інфекційного відділення Балаклійської ЦРЛ, отримують лікування.

"Результати лабораторних досліджень проб питної води на наявність антигену вірусного гепатиту А негативні. Епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи тривають", - зазначили у лабцентрі.

Як повідомляли ЗМІ, з 12 по 17 жовтня серед мешканців смт Андріївка Балаклійського району зареєстровано сім випадків інфекційних захворювань, у тому числі у двох дітей. Попередній діагноз – вірусний гепатит.