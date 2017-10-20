Попри саботаж окупантів, Україна відновила роботу єдиного КПВВ на Луганщині, який пропускає авто

Україна 20 жовтня відновила роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду у Луганській області "Золоте" попри відсутність підтвердження відкриття КППВ з боку ОРЛО. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на зрив з боку керівництва ОРЛО роботи КППВ "Золоте", що на Луганщині, українська сторона зі свого боку відновила його функціонування", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що це буде єдиний КПВВ у Луганській області, який передбачає автомобільний рух.

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У штабі наголосили, що державні органи та служби України вжили усіх необхідних заходів для своєчасної організації роботи цього пункту пропуску. "На території КПВВ «Золоте» та прилеглих ділянках місцевості було проведено заходи із розмінування, а також очистка від зайвої рослинності. Луганська військово-цивільна адміністрація, правоохоронні структури та Державна прикордонна служба для забезпечення безпеки жителів регіону при пішому проходженні, або проїзді автотранспортом, створили сучасні умови для перетину лінії розмежування по дорожньому коридору «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ». Для безперебійної роботи пропускної системи з боку території, підконтрольної уряду України, створені та готові до використання смуги для руху транспортних засобів та коридори пішого переходу", - йдеться у повідомленні.

Водночас штаб АТО повідомляє, що на даний час немає підтвердження, що в ОРЛО виконані всі заходи щодо повноцінного функціонування КПВВ з боку непідконтрольних територій. «Українська сторона СЦКК підкреслює, що затягування початку повноцінної роботи КПВВ з боку ОРЛО є прямим свідченням, що керівництво ОРЛО безвідповідально ставиться до населення регіону, та не бажає покращувати умови їхнього проживання», - підкреслили у штабі. Також у прес-центрі штабо АТО нагадали, що наразі у Луганській області повноцінно діє лише пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляв УНІАН, КПВВ "Золоте" у Луганській області був відкритий 31 березня 2016 року, але пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами з боку окупантів і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту. Українська сторона в Мінську неодноразово порушувала питання розблокування бойовиками цього контрольного пункту.