Хуг: у деяких районах на Донбасі спостерігається загострення ситуації

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що ситуація на Донбасі може з легкістю перерости у раптове загострення. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві. За словами Хуга, існує думка, що всі випадки порушення режиму припинення вогню і насильства на Донбасі є "нічим іншим, як млявоплинним конфліктом".

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"Але за понад 3,5 роки ми засвоїли одне - не існує жодної впевненості чи визначеності, усе змінюється, ніхто не може дати визначення цьому конфлікту. Правда в тому, що ніхто не знає, на якій стадії циклу конфлікту ми зараз перебуваємо. Сьогоднішня низька інтенсивність бойових дій може з легкістю перерости в раптове загострення ситуації, на кшталт того, що ми бачили в минулому лютому. Ми не можемо нехтувати фактами. Ми не можемо виходити з припущення, що поточна ситуація залишатиметься такою ж. Поступове збільшення зафіксованих СММ порушень припинення вогню поряд з наявністю забороненого озброєння та близьким розташуванням сил і засобів є насправді індикатором раннього попередження", - сказав Хуг.

"Це попередження - своєрідний тривожний дзвіночок, до якого усі ми маємо поставитися з усією серйозністю. Ми нехтуємо цим попередженням, цим поступовим підвищенням рівня насильства на власний страх і ризик", - заявив Хуг. За його словами, аби конфлікт не перейшов у наступну стадію загострення, аби уникнути ескалації сторони мусять терміново вжити необхідних заходів.

"Вони повинні, згідно із своїми зобов'язаннями, взятими на себе у Мінську більше трьох років тому, відвести озброєння за межі дальності вогню. Вони мають виконати свою обіцянку і розвести сили й засоби. Вони мають це зробити вже зараз, поки цей конфлікт не набрав обертів і поки вчергове не стане занадто пізно", - наголосив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

Як сказав Хуг, в деяких районах вже спостерігаються певні ознаки переходу конфлікту в наступну стадію загострення. Він повідомив, що 13 жовтня у другій половині дня лише за 35 хвилин спостерігачі у Кадіївці (колишній Стаханов) на заході Луганської області чули приблизно 240 вибухів, оцінених як постріли та розриви артилерійських та мінометних снарядів.

Як наголосив Хуг, аналогічний спалах насильства буде відображено у сьогоднішньому звіті місії: спостерігачі, перебуваючи на передових патрульних базах у Кадіївці та Попасній, чули майже 200 вибухів у ніч на четвер, 19 жовтня.