ГПУ направила до суд справу щодо посадовців Нацбанку, яких підозрюють в одержанні хабара

Слідчі Генеральної прокуратури України направили до суду обвинувальний акт щодо посадовців Національного банку України, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою директора одного з департаментів Національного банку України, головного економіста вказаної державної установи та двох спільників, що виступали у ролі посередників, в одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти голови Нацбанку Гонтаревої

За версією слідства, керівник Департаменту платіжних систем Нацбанку розробив злочинну схему, з допомогою якої вимагав неправомірну вигоду на суму 35 тис. дол. Посередниками були головний економіст Нацбанку та двоє фізичних осіб. Також зазначається, що вимагання неправомірної вигоди відбувалося у два етапи від директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.

"Дії керівника структурного підрозділу Національного банку України кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, головного економіста вказаної державної установи та одного з посередників за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а також іншого пособника за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України", - поінформували у ГПУ.