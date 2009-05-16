У НБУ дивуються: 48% грошових переказів до України прийшли з Росії

У 2008 р. 48% всіх грошових переказів, що надійшли до України, було переказано з Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу сьогодні повідомила начальник відділу моніторингу платіжних систем департаменту платіжних систем Національного банку України Олена МАХАЄВА.

За її словами, до Росії минулого року з України було переказано близько 30% всіх грошових переказів. «Ми були здивовані, тому що вважалося, що основними каналами переказів мігрантів є Італія, Португалія, той регіон», - говорить вона.

О.МАХАЄВА зазначила, що потоки грошових коштів, які емігранти пересилають до України, кардинально перерозподілилися за останні роки.

Всього до України надходять кошти з 190 країн світу. Окрім Росії, зазначила, О.МАХАЄВА, 9% всіх грошових переказів надходять до України із США, 6,5% - з Італії і 6% - з Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Світового банку, цього року обсяг грошових переказів по всьому світу становитиме близько 290 млрд. дол. США.

За словами регіонального менеджера в Україні, Грузії, Вірменії і Молдавії представництва компанії Western Union Financial Services GMBH Михайла БАБІРЕНКА, в 2008 році, згідно з оцінкою Світового банку, обсяг грошових переказів по всьому світу становив близько 305 млрд. дол. США в країнах, що розвиваються.

Як повідомив М.БАБІРЕНКО, в Україні в 2008 р. грошові перекази становили близько 2% ВВП. «За офіційними даними Національного банку України, 3,4 млрд. дол. минулого року перемістилися з України або до України», - сказав він. М.БАБІРЕНКО також зазначив, що, згідно з даним НБУ, близько 0,5 млрд. дол. у 2008 році було переказано з країни, а 2,9 млрд. дол. переказали до України трудові мігранти.