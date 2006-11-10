Фахівці знайшли джерело забруднення води у Севастополі

У Балаклавському та Нахімовському районах міста Севастополя фахівцями центральної лабораторії питної води при проведенні експрес аналізу проб води, (відібраних із джерел питного водопостачання) визнано її непридатною для вживання за санітарно-хімічними показниками.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок чого з річки Чорна було припинено водозабір та подачу води на південну частину м. Севастополь. Без водопостачання залишилось понад 70% населення міста (близько 200 тис. осіб). Джерелом забруднення води р. Чорна є ставок-відстійник від притоки р. Байдарка. В той же день проведено ізоляцію ставка від р. Байдарка та плануються розпочати роботи по його осушенню.

Тимчасово питну воду мешканцям міста підвозять 17 спеціалізованими автоцистернами з додатковими ємностями.

Силами "Севміськводоканал", лабораторії комунальної гігієни міської СЕС та лабораторії Міністерства оборони України проводиться експрес аналіз води.

За фактом події відбулося засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Створено штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під керівництвом заступника голови міської адміністрації.