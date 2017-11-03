Без Потапа і з дітьми: "кубинська" красуня Настя Каменських показала свій перший сольний кліп (відео)

Відома співачка Настя Каменських почала сольну кар'єру. Потапа і Насті вже не буде.

Вона представила свій перший кліп на пісню "Це моя ніч". Відео зняв Алан Бадоєв. У ньому NK постала перед глядачами в образі кубинської красуні, норовиста вдача якої не дозволяє їй приховувати свої емоції.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Потап і Настя заявили, що ставлять "на паузу" свій проект. Потап вже представив свою "темну сторону" у новому сольному проекті ПТП.