В Одесі правоохоронці затримали спільників "злодія в законі". Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, співробітники внутрішньої безпеки та карного розшуку спільно з прокуратурою провели спецоперацію із затримання двох зловмисників, які скоїли розбійний напад зі стріляниною.

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"Встановлено, що затримані входили в злочинне угрупування, що в минулому контролювалося убитим в Стамбулі "злодієм в законі" на прізвисько "Ровшан Ленкоранський", - сказали в управлінні.

Зазначається, що наприкінці весни поточного року двоє невідомих поблизу Гагарінського плато в Одесі розстріляли автомобіль, в якому знаходилися дві людини. Постраждалі отримали тяжкі вогнепальні поранення, однак залишилися живі. Особи зловмисників, після проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів були встановлені.

Оперативники управління внутрішньої безпеки з'ясували, що до збройного нападу причетні 30-річний уродженець Республіки Дагестан (професійний спортсмен боїв без правил) та 31-річний раніше судимий за грабіж одесит, який тривалий час займався боксом. Крім того, обидва фігуранти входили до складу місцевого злочинного угруповання, яка в минулому контролювалася убитим в Стамбулі "злодієм в законі" на прізвисько Ровшан Ленкоранський.

"Серед інших учасників цієї банди - 38-річний уродженець Вірменії, 29-річний уродженець Грузії (професійний спортсмен з тайського боксу) і 29-річний уродженець Молдови (професійний спортсмен з боїв без правил)", - уточнили в управлінні.

Спільними діями бійців відділу швидкого реагування департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции, їх колег з одеського управління та міської прокуратури №3 підозрюваних у стрілянині затримали, незважаючи на запеклий опір.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За місцем проживання затриманих проведені обшуки. Вилучено три пістолети та набої до них, гладкоствольну мисливську рушницю, п'ять мобільних телефонів і дві іномарки еліт-класу. Все вилучене направлено на експертизу.

Сьогодні обом фігурантам оголошено підозру у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Стосовно них судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави: громадянину України - 56 тисяч гривень, громадянину РФ, чеченцеві – 128 тисяч гривень.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідчі дії тривають.