На Закарпатті проводять масштабну спецоперацію: кружляє гвинтокрил та тривають масові обшуки (фото, відео)

У Закарпатській області сьогодні, 16 листопада, військова прокуратура Західного регіону спільно з військовою контррозвідкою СБУ, співробітниками Держприкордонслужби та управління внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали спецоперацію документування протиправної діяльності осіб, які можуть бути причетними до незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також до організації виготовлення і збуту наркотиків.

Про це УНІАН повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.

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«Сьогодні вранці розпочалася спецоперація на Закарпатті в рамках розслідування кримінального провадження щодо документування протиправної діяльності організованої групи осіб, які незаконно відчужували землі прикордонної смуги на території Закарпатської області, а також займалася організацією протиправного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, зокрема канабісу та опію-сирцю, як на території України, так і за її межами з використанням цих земельних ділянок наближених до прикордонної смуги», - розповів Сенюк.

Він також зазначив, що на даний час проводяться понад 100 обшуків, як у приватних домоволодіннях так і в суб’єктів підприємницької діяльності. До слідчих дій залучено більше 60 працівників військової прокуратури, понад 150 співробітників спецпідрозділу Держприкордонслужби, більше 70 працівників контррозвідки СБУ, а також 70 одиниць автомобільної техніки і спецтехніки (вертоліт). Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 150-кілометрова ділянка землі на кордоні з Угорщиною перебуває у приватній власності. За словами прокурора, прикордонники не мають повноцінного доступу до нього.