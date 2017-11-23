У прокуратурі розповіли про версії нападу на суддю Гольник у Полтаві

Прокуратура розглядає три версії нападу на суддю Жовтневого райсуду Полтави Ларису Гольник і її чоловіка, який стався 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Полтавської області Андрій Жилін.

Читайте такожУ Полтаві група дівчаток побила 8-класницю просто біля школи

«Нападники били Ларису Гольник і її чоловіка предметами, схожими на палиці. Під час огляду місця подій вилучено два велосипеда, на яких пересувалися нападники, шапку чорного кольору, недопалки і шприц. Прокуратура розглядає різні версії нападу, в тому числі професійну і громадську діяльність судді, а також хуліганство», - сказав Жилін.

За його словами, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Слідство проводиться оперативниками ГУНП Полтавської області. Гольник і її чоловік допитані як потерпілі. Крім того, допитано свідка, який бачив момент нападу на суддю і її чоловіка.

Жилін додав, що Гольник і її чоловіка забезпечили охороною.

«Призначено судово-медичну, монологічну, генетичну та інші експертизи. Дані з камер спостереження вивчає слідство», - підсумував представник прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада суддя Жовтневого районного суду міста Полтави Лариса Гольник написала у Facebook, що на неї скоєно напад. «Тільки що на мене напали. Я біля Вічного вогню. На допомогу», - повідомила вона. У дописі Гольник розмістила фото, на якому видно, що у неї розбита голова.