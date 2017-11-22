У Полтаві гумовими кийками жорстоко побили суддю

Суддя Октябрського районного суду міста Полтави Лариса Гольник заявила, що на неї скоєно напад. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щойно на мене напали. Я біля вічного вогню. На допомогу", - написала вона. У дописі Гольник розмістила фото, на якому видно, що у неї розбита голова.

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"Я переходила біля Вічного вогню. Йшла з Ігорем Гавриленко. Двоє чоловіків на велосипедах, з гумовими кийками, під'їхали до нас і почали бити: мене по голові, по тулубу. У мене з рани на голові пішла кров. Нападники залишили на місці велосипеди і зникли. У них були закриті особи, які були в темному одязі. Півгодини чекаємо поліцію", - розповіла вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення припису голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова.

«НАЗК встановило, що голова Октябрського райсуду Полтави Олександр Струков порушив вимоги частини третьої статті 53 закону «Про запобігання корупції», що полягало в підданні судді цього суду Лариси Гольник негативним заходам впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог закону іншою особою», - поінформували в антикорупційному відомстві.