"Чорна п'ятниця" затягнула і українців: журналісти дізналися, на що готові люди заради знижок (відео)

У США "чорна п'ятниця" встановила рекорд з продажу. Всього в День подяки і «чорну п'ятницю» онлайн покупці в США придбали товарів на $7,9 млрд.

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В цей день заради знижок люди готові на що завгодно. Цього тижня більше 11 осіб загинули через тисняву. В торгові центри "чорна п'ятниця" затягує і українців. Цього року в гонитві за великими знижками залишили в магазинах близько 100 млн. Проте не все так просто, незадовго до цього продавці підвищили ціни на товари, а потім дали знижку на них.

Журналісти провели експерименти, щоб дізнатися, скільки людей готові купити кота в мішку заради солодкої знижки.