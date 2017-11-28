У Кропивницькому дитсадки, школи і багатоповерхівки відключили від опалення

У Кропивницькому замерзають без опалення понад 100 будинків, 2 дитсадка, а також декілька шкіл і училищ. Акціонерне товариство "Кіровоградгаз" щодня відключає від палива на котельні, тому що тепловики і міська влада заборгували за спожитий раніше газ. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього в місті відключили вже 7 котелень, у школах і технікумах учні навчаються за партами в куртках і шапках, тому що температура в приміщеннях ледь сягає 10 градусів. "Ось батареї у нас вже два дні холодні. Діти одягнені в класах сидять. Ну, скорочені години зараз, до 12:20 займаємося", - розповів завгосп ПТУ №9 Анатолій Товстоган.

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Працівники котелень тим часом з жахом чекають морозів. "Якщо сильний мороз, то позамерзає вода в трубах. Полопаються", - кажуть вони.

Незадоволені мешканці міста прийшли під газове підприємство, щоб з'ясувати, коли тепло повернеться до їхніх будинків. На вході городян зустріли люди в касках, бронежилетах і без розпізнавальних знаків. Незважаючи на блокування приміщення, жителі вирішили прориватися всередину. Свої претензії вони висловили керівнику акціонерного товариства Олександру Гладкому. Але той вважає відключення котелень законним. "Підприємства, які не мають підтверджених обсягів газу, повинні бути відключені від системи", - говорить він.

У міській раді вважають дії газовиків шантажем і переконують, що борги перед ними перебувають у процесі реструктуризації, а гарантійні угоди незабаром підпишуть. Залишати місто без тепла незаконно, зазначає заступник міського голови Віктор Кухаренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі 800 студентів вийшли протестувати через холодні аудиторії.