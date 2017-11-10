У Дніпрі 800 студентів вийшли протестувати через холодні аудиторії (відео)
Студенти скаржаться на те, що замерзли в холодних аудиторіях, тому що газовики все ніяк не подадуть в котельню газ.
У Дніпрі близько 800 студентів університету митної справи пікетували місцеву газопостачальну компанію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Студенти скаржаться на те, що замерзли в холодних аудиторіях, тому що газовики все ніяк не подадуть в котельню газ. Вимагати тепла прийшли разом з барабанами прапорами і гарячим чаєм.
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З приходом холодів температура в аудиторіях не піднімається вище 13 градусів. Студенти сидять в куртках, шапках і шарфах.
При цьому університет оплатив газопостачання наперед. Проблема в котельнях університету, які газовики вимагають переобладнати за кошти університету.
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