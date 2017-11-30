У Львові презентували новий офіційний ролик міста (відео)
12:44, 30 листопада 2017Суспільство
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Основою ролика є загальна історія, яка містить у собі 4 сюжетні лінії.
Кожна з історій плавно переходить одна в одну / фото УНІАН
Львів отримав новий офіційний промо-ролик. Фільм став результатом роботи кінорежисера Тараса Химича та відділу промоції на основі напрацювань Хакатону «Бренд Львова».
Основою ролика є загальна історія, яка містить у собі 4 сюжетні лінії. Кожна із яких плавно переходять одна в одну і об’єднані єдиним меседжем «Твій Львів». Дві із них про представників активної частини львів’ян, дві про гостей.
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"Чотири різні історії демонструють, що для кожного Львів є частинкою їхнього життя, не залишає без емоцій та потрапляє у душу", - йдеться у повідомленні ЛМР.
Раніше повідомлялося, що у Львові відкрили пам'ятний знак Шухевичу.
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