У Львові презентували новий офіційний ролик міста (відео)

Львів отримав новий офіційний промо-ролик. Фільм став результатом роботи кінорежисера Тараса Химича та відділу промоції на основі напрацювань Хакатону «Бренд Львова».

Основою ролика є загальна історія, яка містить у собі 4 сюжетні лінії. Кожна із яких плавно переходять одна в одну і об’єднані єдиним меседжем «Твій Львів». Дві із них про представників активної частини львів’ян, дві про гостей.

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"Чотири різні історії демонструють, що для кожного Львів є частинкою їхнього життя, не залишає без емоцій та потрапляє у душу", - йдеться у повідомленні ЛМР.

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрили пам'ятний знак Шухевичу.