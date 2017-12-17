У Львові відкрили головну ялинку міста (фото)

19:56, 17 грудня 2017
Суспільство
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Головна ялинка Львова цьогоріч має зовсім іншу концепцію, аніж у попередні роки. 18-метрове дерево має тільки монохромні прикраси та вишукану ілюмінацію.

У Львові відкрили головну ялинку міста / фото city-adm.lviv.ua

Сьогодні, 17 грудня, о 18:00 у Львові на площі перед Оперним театром відкрили центральну міську ялинку. До відкриття ялинки долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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Також на сцені львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передав мешканцям міста Вифлеємський вогонь миру.

Головна ялинка Львова цьогоріч має зовсім іншу концепцію, аніж у попередні роки. 18-метрове дерево має тільки монохромні прикраси та вишукану ілюмінацію.

Нагадаємо, 50-річне дерево Львову подарувала жителька області Любов Поврозник. Завдяки подарунку місту вдалось зекономити близько 10 тисяч гривень. Саме стільки минулого року заплатили за зелену красуню.

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Теги: #новорічна ялинка#ялинка у Львові