50-річна красуня: до Львова привезли головну ялинку міста (відео)
17:16, 11 грудня 2017Суспільство
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Святкове дерево Львову дісталося абсолютно безкоштовно.
Головною ялинкою Львова стала 50-річна красуня, подарована мешканкою Брюховичів
Головна ялинка Львова дісталася в цьому році місту безкоштовно. Новорічне дерево подарувала мешканка села Брюховичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Ялинці півстоліття, вона заввишки двадцять метрів. Дерево вже зрубали і вже везуть на центральну площу міста.
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Раніше повідомлялося, що організатори показали фото оновленої новорічної ялинки в Києві.
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