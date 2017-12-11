50-річна красуня: до Львова привезли головну ялинку міста (відео)

Головна ялинка Львова дісталася в цьому році місту безкоштовно. Новорічне дерево подарувала мешканка села Брюховичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ялинці півстоліття, вона заввишки двадцять метрів. Дерево вже зрубали і вже везуть на центральну площу міста.

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Раніше повідомлялося, що організатори показали фото оновленої новорічної ялинки в Києві.