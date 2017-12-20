У Житомирі суд продовжив тримання під вартою журналіста, підозрюваного у державній зраді

Корольовський райсуд Житомира залишив під вартою ще на два місяці журналіста, підозрюваного у державній зраді.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ у Житомирській області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 20 грудня.

Зазначається, що термін тримання під вартою журналіста спливав 2 січня 2018 року. Таким чином йому продовжили запобіжний захід ще на два місяці, хоча адвокати підсудного наполягали на його звільненні.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Корольовський районний суд Житомира заарештував журналіста-блогера, підозрюваного у державній зраді, без права внесення застави.

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Йому було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Криму Росією, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення для так званих «ополченців Донбасу».

24 жовтня суд розпочав слухання справи стосовно журналіста.