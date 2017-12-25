Українці за три години зібрали кошти, щоб відправити художника до Греції (відео)

Українці за три години зібрали кошти на поїздку до Греції для художника і скульптора Валерія Єрмакова, який живе у селі Панасівка на Полтавщині. Збір коштів проводився у рамках проекту Ukraїner

Як розповів на своїй сторінці у Facebook автор проекту Богдан Логвиненко, у минулому році у рамках проекту було знято ролик про художника. "Все життя він створював ось такі скульптури, картини, але не зміг продати свої роботи. Він віддав у школу, в музей", - розповів Логвиненко про Єрмакова.

За словами Логвиненка, художник захоплюється творчістю Гоголя і грецькою міфологією.

"Він фанат авіації, коли ми запустили дрон, він розповідав, що все життя мріяв побачити землю з неба і так йому ніколи цього і не вдалося", - розповів активіст.

Необхідну суму (40 тисяч) зібрали вже через 3 години після оголошення збору коштів. Станом на ранок 24 грудня українці пожертвували понад 60 тисяч гривень.

Під час подорожі художника супроводжуватиме оператор, який зніме про мандрівку фільм. За задумом всі благодійники будуть згадані в титрах.